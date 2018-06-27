В Татарстане восстановили более половины вырубленного леса

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). На сегодняшний день в республике восстановлено 62% погибшего леса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

«По состоянию на 19.06.2019 отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 62%, что составляет 100% от порогового значения проекта 2019 года», — говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что значения показателя «Ущерб от лесных пожаров» не установлены по Республике Татарстан в связи с тем, что являются результатом стихийного, непрогнозируемого природного явления, развивающегося в зависимости от ряда случайных событий (факторов) и вероятности возникновения и разрастания лесных пожаров.

Восстановление лесов и лесополос проходит в рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан».

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