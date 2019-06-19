Òàòàð-èíôîðì

19 èþíÿ 2019, 18:30

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ: Ãðóïïà «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð» íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ñâÿçåé

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ: Ãðóïïà «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð» íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ñâÿçåé

Ôîòî: tatarstan.ru

Ïðåçèäåíò ÐÒ ðàññêàçàë ïîñëàì ñòðàí-÷ëåíîâ Îðãàíèçàöèè èñëàìñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà î ðàçâèòèè êîíòàêòîâ ìåæäó Ðîññèåé è ìóñóëüìàíñêèìè ñòðàíàìè.

(Êàçàíü, 19 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðåçåíòàöèè ãðóïïû ñòðàòåãè÷åñêîãî âèäåíèÿ «Ðîññèÿ — Èñëàìñêèé ìèð», êîòîðîå ïðîøëî ñåãîäíÿ â Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè. Íà ìåðîïðèÿòèå áûëè ïðèãëàøåíû ïîñëû ñòðàí-÷ëåíîâ ÎÈÑ è ãëàâà ÌÈÄ Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâðîâ.

«Ãðóïïà ñòðàòåãè÷åñêîãî âèäåíèÿ „Ðîññèÿ — Èñëàìñêèé ìèð“ ñîçäàíà â 2006 ãîäó âûäàþùèìñÿ ðîññèéñêèì ãîñóäàðñòâåííûì äåÿòåëåì Åâãåíèåì Ïðèìàêîâûì è ïåðâûì Ïðåçèäåíòîì Òàòàðñòàíà Ìèíòèìåðîì Øàéìèåâûì è îêàçàëàñü âåñüìà âîñòðåáîâàííîé. Ãëàâíîé åå çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ âñåìåðíîå ñîäåéñòâèå ïðîöåññó äàëüíåéøåãî ñáëèæåíèÿ Ðîññèè ñ èñëàìñêèì ìèðîì íà êóëüòóðíî-öèâèëèçàöèîííîé îñíîâå, íàëàæèâàíèå êîíòàêòîâ ñ óïîðîì íà ðàñøèðåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà», — ñêàçàë Ìèííèõàíîâ.

ÐŸÑ€ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð³Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ñ‹ Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚ÐµÐ³Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ &quot;Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ â€“ Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€&quot; Ð¿Ð¾Ð´ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÐµÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð¾Ð¼ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð°, ÐœÐ¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€Ð° Ð¸Ð½Ð¾ÑÑ‚Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð´ÐµÐ» Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¡ÐµÑ€Ð³ÐµÑ Ð’Ð¸ÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð° Ð›Ð°Ð²Ñ€Ð¾Ð²Ð°

Ïðåçèäåíò ÐÒ íàïîìíèë, ÷òî ÷èñëåííîñòü ìóñóëüìàí â ìèðå ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 1,7 ìëðä ÷åëîâåê è ïðîäîëæàåò íåóêëîííî ðàñòè. Â Ðîññèè ïðîæèâàåò áîëåå 20 ìëí ìóñóëüìàí, èìåþòñÿ ðåãèîíû ñ ïðåîáëàäàþùèì ìóñóëüìàíñêèì íàñåëåíèåì.

«Ñóùåñòâóåò äàâíÿÿ òðàäèöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èñëàìñêèìè ãîñóäàðñòâàìè â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, êóëüòóðíîé è îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðàõ. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí óäåëÿåò áîëüøîå âíèìàíèå ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ìóñóëüìàíñêèìè ñòðàíàìè, ïî åãî èíèöèàòèâå â 2005 ãîäó íàøà ñòðàíà ñòàëà íàáëþäàòåëåì â Îðãàíèçàöèè èñëàìñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà», — ïîä÷åðêíóë Ìèííèõàíîâ.

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè òàêæå ðàññêàçàë, ÷òî ïîä ïàòðîíàæåì ãðóïïû â Ðîññèè è çà ðóáåæîì ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå îáùåñòâåííûå ôîðóìû, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè, ôåñòèâàëè, êðóãëûå ñòîëû, ðåëèãèîçíûå, ìîëîäåæíûå è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðèáûë â Ìîñêâó äëÿ ïðåçåíòàöèè ãðóïïû «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð» ïîñëàì ñòðàí ÎÈÑ
Íîâîñòè äíÿ
19:38
Íà çàêóïêó ëåñîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ â ÐÒ çà ãîä íàïðàâÿò 4,5 ìëí ðóáëåé

Ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò «Ñîõðàíåíèå ëåñîâ» áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â Òàòàðñòàíå ñ 2019 ïî 2024 ãîäû.

19:26
Òàòàðñòàíñêèå ãèìíàñòêè âûñòóïèëè ñî ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììîé íà àâèàøîó âî Ôðàíöèè

Ñïîðòñìåíêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðåçåíòàöèè âåðòîëåòà «Àíñàò».

19:20
Ðàôèñ Áóðãàíîâ: Íîâûõ ðåøåíèé ïî àáîíåíòñêîé ïëàòå â äåòñàäàõ Òàòàðñòàíà íå ãîòîâèì

Âñå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà ðåáåíêîì â äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè ïðèíÿòû, îòìåòèë ãëàâà Ìèíîáðíàóêè ÐÒ.

19:14
Êàçàíñêàÿ «Ðåêà Çàìáåçè» ñòàíåò ïåðâûì çîîïàðêîì â Ðîññèè ñ àôðèêàíñêèìè ñëîíàìè

Äèðåêòîð êàçàíñêîé «Ðåêè Çàìáåçè» ðàññêàçàë î íîâûõ æèâîòíûõ è êàçóñàõ âî âðåìÿ ñòðîéêè.

19:01
Íà âðåìåííóþ ðàáîòó â Åëàáóãå óñòðîÿòñÿ 500 ïîäðîñòêîâ

Â öåíòðå çàíÿòîñòè ðàññêàçàëè, â êàêèõ îòðàñëÿõ çàíÿòû ñåãîäíÿ ïîäðîñòêè ãîðîäà.

18:54
Ýñòàôåòà ôëàãà WorldSkills äîñòèãíåò Àòíèíñêîãî ðàéîíà

Ýñòàôåòà ñòàðòîâàëà â Ñî÷è 21 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà íà ÕIÕ Âñåìèðíîì ôåñòèâàëå ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ.

18:52
Áèçíåñ-îìáóäñìåí Òàòàðñòàíà Òèìóð Íàãóìàíîâ ïîêîðèë Ýëüáðóñ

Óïîëíîìî÷åííûé ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÒ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î âîñõîæäåíèè ÷åðåç ñâîþ ñòðàíè÷êó â Instagram.

18:48
«Îí èçâèíèëñÿ, êàê ìîã»: Ðàíýëü Çèíàòóëëèí î áàøêèðñêîì õóäîæíèêå è ñêàíäàëüíîé êàðèêàòóðå íà Êàçàíü

Êàðèêàòóðèñò Áóçûêàåâ ïðèçíàëñÿ ïîñòîÿííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Òàòàðñòàíà â Áàøêîðòîñòàíå, ÷òî íå îæèäàë «òàêîé ðåàêöèè» íà ñâîþ ðàáîòó.

18:30
Ìèííèõàíîâ: Ãðóïïà «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð» íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ñâÿçåé

Ïðåçèäåíò ÐÒ ðàññêàçàë ïîñëàì ñòðàí-÷ëåíîâ Îðãàíèçàöèè èñëàìñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà î ðàçâèòèè êîíòàêòîâ ìåæäó Ðîññèåé è ìóñóëüìàíñêèìè ñòðàíàìè.

18:24
Ïåðåíåñøèé îïåðàöèþ òèãðåíîê Ëóíà ïîñòåïåííî âîññòàíàâëèâàåòñÿ â êàçàíñêîì çîîáîòñàäå

Ëå÷åíèå òèãðåíêà Ëóíû, èçúÿòîãî ó íàðêîòîðãîâöåâ â Òàòàðñòàíå, ïðîäîëæàåòñÿ â Êàçàíè.

18:16
Êîððåêöèîííàÿ øêîëà Àâòîãðàäà ïîëó÷èëà íà êàïðåìîíò 40 ìëí ðóáëåé èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà

Ñòðîèòåëè óæå ïðèñòóïèëè ê ïîêðàñêå ôàñàäà è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

18:08
Âîñïèòàòåëè ïîëèëèíãâàëüíûõ äåòñàäîâ ÐÒ áóäóò îáùàòüñÿ ñ äåòüìè íà òàòàðñêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ

Â Òàòàðñòàíå ïî ïðîåêòó Øàéìèåâà ñîçäàþòñÿ ïîëèëèíãâàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå êîìïëåêñû, â ñîñòàâ êîòîðûõ áóäóò âõîäèòü áàçîâûå äåòñêèå ñàäû.

17:56
Áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ãåêòàðîâ ëåñà âîññòàíîâèëè â Òàòàðñòàíå çà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2019 ãîäà

Ëåñîâîññòàíîâëåíèå ïðîõîäèò â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîõðàíåíèå ëåñîâ â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí».

17:40
Êàçàíñêèé çîîïàðê ïðîâåäåò ðåñòàâðàöèþ ñòàðèííîé îðàíæåðåè è Äîìà Ôóêñà

Ñòàðàÿ ÷àñòü êàçàíñêîãî çîîïàðêà çàêðîåòñÿ íà ðåêîíñòðóêöèþ ïîñëå îòêðûòèÿ «Ðåêè Çàìáåçè» è ðàçìåùåíèÿ õîçÿéñòâåííîé çîíû.

17:31
Ïîæàðíûå ñíÿëè ñ ýëåêòðîïðîâîäîâ îáãîðåâøåå òåëî æèòåëÿ Çàèíñêà

Ìóæ÷èíó îáíàðóæèëè ïîæàðíûå, ïðèáûâøèå â ðàéîí äåðåâíè Äèìèòðîâî òóøèòü ãîðÿùóþ òðàâó.

17:28
Ðàôèñ Áóðãàíîâ: Ðåçóëüòàòû ïî îñíîâíûì ïðåäìåòàì ÅÃÝ âûïóñêíèêîâ Òàòàðñòàíà ëó÷øå ïðîøëîãîäíèõ

Òàòàðñòàí ìîæåò ïîïàñòü â òîï-5 ðåãèîíîâ Ðîññèè ïî áàëëàì ÅÃÝ âûïóñêíèêîâ, óáåæäåí ãëàâà Ìèíîáðíàóêè ÐÒ.

17:27
«Âåñíîé íàñ çàòîïèëî!»: ÷åëíèíñêèé êîëëåäæ èñêóññòâ ïîëó÷èë íà þáèëåé êàïðåìîíò çà 37 ìëí ðóáëåé

Â ó÷åáíîì çàâåäåíèè ãîðäÿòñÿ ñâîèìè âûïóñêíèêàìè, êîòîðûå ðàáîòàþò â Ìîñêîâñêîé, Íîâîñèáèðñêîé, Åêàòåðèíáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèÿõ.

17:19
Çà îáèòàòåëÿìè êàçàíñêîé «Ðåêè Çàìáåçè» áóäóò ñëåäèòü «ýëåêòðîïàñòóõè»

«Ýëåêòðîííûå ïàñòóõè» â êàçàíñêîì çîîáîòñàäå íå äîïóñòÿò òîãî, ÷òîáû ñëîíû è îáåçüÿíû ïðèáëèæàëèñü ñëèøêîì áëèçêî ê ïîñåòèòåëÿì.

17:16
Îæîãîâîå îòäåëåíèå â Íèæíåêàìñêå îòêðîåòñÿ â èþëå

Íîâîå îòäåëåíèå, îñíàùåííîå ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì è ñïåöèàëèçèðîâàííûìè êðîâàòÿìè, ðàññ÷èòàíî íà øåñòü êîéêî-ìåñò.

17:05
Ïîñåòèòåëè êàçàíñêîé «Ðåêè Çàìáåçè» ñìîãóò ïîãëàäèòü ëåìóðîâ è ïîêîðìèòü æèðàôîâ

Ãîñòè êàçàíñêîãî çîîáîòñàäà ñìîãóò ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ íà ïàìÿòü ñ ïîíðàâèâøèìñÿ æèâîòíûì.

17:00
Êàçàíñêèé âåëîïðîáåã âïåðâûå ïðîéäåò â Äåðáûøêàõ

Ìåðîïðèÿòèå áóäåò ïðèóðî÷åíî ê ïðîâåäåíèþ ÷åìïèîíàòà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó WorldSkills â Êàçàíè.

16:59
Â Åëàáóæñêîì ðàéîíå îäèí ÷åëîâåê ïîãèá è îäèí ïîñòðàäàë, îòðàâèâøèñü ãàçîì âî âðåìÿ ÷èñòêè êîëîäöà

Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â äåðåâíå Êîëîñîâêà.

16:51
Èëüñóð Õàäèóëëèí: Ê 2022 ãîäó äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå äîëæíî áûòü äîñòóïíî äëÿ äåòåé îò 1,5 äî 3 ëåò

Íàèáîëåå íèçêèé ïîêàçàòåëü äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé îò 1,5 äî 3 ëåò íàáëþäàåòñÿ â Êàçàíè, Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ è òðåõ ðàéîíàõ ÐÒ.

16:46
Èëüñóð Ìåòøèí: 70% îáèòàòåëåé «Ðåêè Çàìáåçè» îòïðàçäíóþò íîâîñåëüå â ýòîì ãîäó

Òðàíñïîðòèðîâêà íîâûõ îáèòàòåëåé çîîïàðêà â Êàçàíü îñëîæíÿåòñÿ òåì, ÷òî íå âñå àâèàêîìïàíèè áåðóò íà áîðò êðóïíûõ æèâîòíûõ.

16:45
Âûïóñêíèê òàòàðñòàíñêîé ãèìíàçèè âîøåë â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé «Äèêòàíòà Ïîáåäû»

Áóëàò Çàãðóòäèíîâ ñìîã áûñòðåå âñåõ – çà ïÿòü ìèíóò — ñïðàâèòüñÿ ñ 20 çàäàíèÿìè, ïîñâÿùåííûìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Ñîáûòèÿ