Ìèííèõàíîâ: Ãðóïïà «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð» íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ñâÿçåé

(Êàçàíü, 19 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðåçåíòàöèè ãðóïïû ñòðàòåãè÷åñêîãî âèäåíèÿ «Ðîññèÿ — Èñëàìñêèé ìèð», êîòîðîå ïðîøëî ñåãîäíÿ â Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè. Íà ìåðîïðèÿòèå áûëè ïðèãëàøåíû ïîñëû ñòðàí-÷ëåíîâ ÎÈÑ è ãëàâà ÌÈÄ Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâðîâ.
«Ãðóïïà ñòðàòåãè÷åñêîãî âèäåíèÿ „Ðîññèÿ — Èñëàìñêèé ìèð“ ñîçäàíà â 2006 ãîäó âûäàþùèìñÿ ðîññèéñêèì ãîñóäàðñòâåííûì äåÿòåëåì Åâãåíèåì Ïðèìàêîâûì è ïåðâûì Ïðåçèäåíòîì Òàòàðñòàíà Ìèíòèìåðîì Øàéìèåâûì è îêàçàëàñü âåñüìà âîñòðåáîâàííîé. Ãëàâíîé åå çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ âñåìåðíîå ñîäåéñòâèå ïðîöåññó äàëüíåéøåãî ñáëèæåíèÿ Ðîññèè ñ èñëàìñêèì ìèðîì íà êóëüòóðíî-öèâèëèçàöèîííîé îñíîâå, íàëàæèâàíèå êîíòàêòîâ ñ óïîðîì íà ðàñøèðåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà», — ñêàçàë Ìèííèõàíîâ.
Ïðåçèäåíò ÐÒ íàïîìíèë, ÷òî ÷èñëåííîñòü ìóñóëüìàí â ìèðå ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 1,7 ìëðä ÷åëîâåê è ïðîäîëæàåò íåóêëîííî ðàñòè. Â Ðîññèè ïðîæèâàåò áîëåå 20 ìëí ìóñóëüìàí, èìåþòñÿ ðåãèîíû ñ ïðåîáëàäàþùèì ìóñóëüìàíñêèì íàñåëåíèåì.
«Ñóùåñòâóåò äàâíÿÿ òðàäèöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èñëàìñêèìè ãîñóäàðñòâàìè â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, êóëüòóðíîé è îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðàõ. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí óäåëÿåò áîëüøîå âíèìàíèå ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ìóñóëüìàíñêèìè ñòðàíàìè, ïî åãî èíèöèàòèâå â 2005 ãîäó íàøà ñòðàíà ñòàëà íàáëþäàòåëåì â Îðãàíèçàöèè èñëàìñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà», — ïîä÷åðêíóë Ìèííèõàíîâ.
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè òàêæå ðàññêàçàë, ÷òî ïîä ïàòðîíàæåì ãðóïïû â Ðîññèè è çà ðóáåæîì ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå îáùåñòâåííûå ôîðóìû, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè, ôåñòèâàëè, êðóãëûå ñòîëû, ðåëèãèîçíûå, ìîëîäåæíûå è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.