«Он извинился, как мог»: Ранэль Зинатуллин о башкирском художнике и скандальной карикатуре на Казань

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Постоянный представитель Татарстана в Республике Башкортостан Ранэль Зинатуллин встретился с художником, нарисовавшим карикатуру про Казань, и решил, что карикатурист извинился за свою работу так, как умеет. Об этом Ранэль Зинатуллин рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Он извинился, как мог — не просто словами, а нарисовал карикатуру. Когда мы вчера с ним разговаривали, он признался, что не ожидал такой реакции», — пояснил Зинатуллин, подчеркнув, что говорит от себя лично, а не от лица Республики Татарстан или Аппарата Президента РТ.

Постред посчитал, что работа карикатуриста в первую очередь нанесла урон по репутации Башкортостану, поэтому глава республики оперативно отреагировал на скандал: «Он подставил не татарский народ, а своего руководителя. Я думаю, Радий Хабиров в этой ситуации очень правильно отреагировал, попросил извиниться и не добавлять национальную тему в работы».

В конце разговора с корреспондентом ИА «Татар-информ» Зинатуллин напомнил о множестве совместных проектов, объединяющих Татарстан и Башкортостан.

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