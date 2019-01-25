Воспитатели полилингвальных детсадов РТ будут общаться с детьми на татарском и английском языках

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). По каждому полилингвальному образовательному комплексу, который будет построен в Татарстане, определены базовые дошкольные учреждения. Каждая группа такого детского сада будет обеспечена воспитателями, владеющими татарским и английским языками. Об этом на секции августовского совещания работников педобразования «Управление качеством дошкольного образования: опыт, проблемы, перспективы» сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Проектом концепции предусматривается, что развитие языковых компетенций детей в детсадах будет осуществляться не только на занятиях, но и в течение всего дня, во всех режимных моментах: утренний прием детей, подготовка к приему пищи, прогулка и так далее. Для этого каждую группу базового детского сада планируется обеспечить воспитателем, владеющим татарским языком и воспитателем, владеющим английским языком», – рассказал докладчик.

Хадиуллин заметил, что сегодня в республике уже есть дошкольные учреждения, имеющие опыт обучения детей языкам с погружением в речевую среду. В качестве примера он назвал детский сад № 34 Набережных Челнов, где воспитатели в течение дня общаются с детьми на английском языке. Кроме того, в детсаду № 81 Казани образовательный процесс ведется на трех языках.

«Приоритетным направлением региональной образовательной политики сегодня становится создание полилингвальных комплексов. Данный проект реализуется под руководством Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева, – подчеркнул первый замминистра образования и науки. – Основной посыл полилингвального образования – паритетное обучение на нескольких языках, приобщение детей к культурному богатству многонационального народа России, знакомство с достижениями мировой культуры, воспитание в духе межнационального согласия».

Докладчик напомнил, что в состав полилингвальных комплексов будут входить базовые детские сады, загородные центры дополнительного образования, республиканский олимпиадный центр. По его словам, определен 21 детский сад по каждому полилингвальному образовательному комплексу. «Разработан проект концепции полилингвального дошкольного образования», – добавил Хадиуллин.

В Татарстане до 2022 года создадут шесть полилингвальных образовательных комплексов, в которых обучение будет вестись на трех языках – русском, татарском и английском. Первый центр «Адымнар – путь к знаниям и согласию» в Казани планируется ввести уже в 2020 году.

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