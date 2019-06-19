Татарстанские гимнастки выступили со специальной программой на авиашоу во Франции

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Спортсменки татарстанской сборной по художественной гимнастике выступили со специальной программой на парижском авиасалоне в Ле Бурже рядом с вертолетом «Ансат» на экспозиции холдинга «Вертолеты России».

«В презентации вертолета Ансат на авиасалоне Paris Air Show 2019 принимала участие сборная Татарстана по художественной гимнастике», — сообщает пресс-служба Казанского вертолетного завода.

На международном аэрокосмическом салоне, который проходит во Франции с 17 по 23 июня, представили модернизированный концепт «Ансата», ливреи которого по цвету перекликаются с государственными флагами России и Французской Республики.

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