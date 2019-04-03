Перенесший операцию тигренок Луна постепенно восстанавливается в казанском зооботсаде

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Ранее изъятый у наркоторговцев из Татарстана тигренок Луна постепенно восстанавливается после перенесенной в Москве операции. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила сегодня заместитель директора казанского зооботсада по общим вопросам Гузель Горбанева.

«Луна пока себя еще чувствует не очень. Она перенесла два наркоза, есть осложнения. Зрение у нее полностью еще не восстановилось. Операции сделали на оба глаза. У нее двойная катаракта, подозревают глаукому. Никто не знает, почему с тигренком приключилась такая беда», – сказала собеседница.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале февраля у жителя Набережных Челнов, подозреваемого в торговле наркотиками, вместе с вещественными доказательствами по уголовному делу изъяли трехмесячного тигренка по кличке Луна. 27 февраля ее перевезли в казанский зооботсад. Решением Набережночелнинского городского суда от 8 апреля текущего года право собственности предыдущего владельца было прекращено, и местом содержания тигрицы был определен казанский зооботсад. Сейчас никто не знает причину заболевания тигренка. Зоологи предполагают, что животное могло родиться от брака брата и сестры. Во-вторых, до того, как Луну передали в казанский зооботсад, ее неправильно кормили.

«После изъятия у наркодельцов она была передана в конноспортивный центр, где ее также неправильно кормили. Как только Луну к нам привезли, мы сразу перевели ее на козье молоко, которое могут усваивать маленькие животные. Она приехала к нам истощенная. Здесь она сразу стала набирать в весе. После обследования в зоопарке стало ясно, что животное плохо видит», – продолжила Гузель Горбанева.



Сотрудники зоопарка стали сразу искать специалистов, которые могут оперировать катаракту у тигренка, и нашли в Москве. В ходе консультаций, в том числе с московскими специалистами, было принято решение о необходимости проведения операции по замене глазных хрусталиков на искусственные линзы методом факоэмульсификации у московского ветеринарного офтальмолога Дмитрия Гончарова, имевшего опыт лечения диких животных.

«Был вопрос – где достать хрусталики. Хрусталики для диких животных можно найти только в Германии. Благодаря спонсорам и общественной организации, собравшей макулатуру, а также частным взносам, деньги на операцию были собраны. Она обошлась в 400 тысяч рублей. Сейчас лечение тигренка продолжается. Ей поставили всевозможные диагнозы, которые перепроверяют наши специалисты. У животного были различные приступы неврологического характера, но сейчас оно идет на поправку», – отметила собеседница.

Сначала Луну в казанском зооботсаде поместили в барсятник, но оказалось, что такой вольер не совсем предназначен для равнинных животных. Потом ей быстро нашли подходящий вольер. На новом месте Луна сразу освоилась, стала играть.

«После операции она постепенно возвращается к своему нормальному состоянию. Луна – хищница, она растет, но пока еще подпускает к себе людей», – отметила Горбанева.



Стоит отметить, что история «Луны» затронула многих татарстанцев. Люди писали и звонили в казанский зооботсад, предлагали помощь. Общественное движение «Будет чисто» организовало благотворительный сбор макулатуры: за месяц им удалось собрать около 10 тонн. Все вырученные средства они перевели в благотворительный фонд зооботсада «Зарождение».



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