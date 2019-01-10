На закупку лесохозяйственной техники и оборудования в РТ за год направят 4,5 млн рублей

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В 2019 году в Татарстане закупят специализированную лесохозяйственную технику и оборудование на сумму 4,5 млн рублей в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» нацпроекта «Экология». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

«На эти средства планируется приобрести 15 единиц лесокультурной техники: лесопосадочные машины, культиваторы, сеялки, плуги и опрыскиватели. Вся техника будет закуплена в третьем квартале этого года», — говорится в сообщении. Отмечается, что за шесть лет реализации проекта на оснащение подведомственных учреждений министерства из федерального бюджета будут выделены средства в размере 23,5 млн рублей.

В текущем году также запланировано приобретение 48 единиц лесохозяйственной техники за счет средств республиканского бюджета.

Региональный проект «Сохранение лесов» будет реализовываться в Татарстане с 2019 по 2024 годы. Его основная цель — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

Ранее также сообщалось, что в этом году в рамках проекта закупят 42 единицы специализированной лесопожарной техники.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.