Более двух тысяч гектаров леса восстановили в Татарстане за первую половину 2019 года

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). За первую половину этого года лесовосстановительные работы проведены на площади более 2 тыс. гектаров леса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

«В Татарстане продолжается выполнение работ по лесовосстановлению в рамках регионального проекта „Сохранение лесов в Республике Татарстан“ федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“. По состоянию на 19 июня [этого года], они проведены на площади 2315 гектаров», — рассказали в республиканском ведомстве.

Также в министерстве отметили, что в республике завершены работы по посадке лесных культур на площади 1729 гектаров, лесоразведению на 166 гектарах и комбинированному лесовосстановлению на 34 гектарах. В настоящее время проводятся мероприятия по содействию естественному возобновлению леса.

Целью проекта «Сохранение лесов в РТ» является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

Ранее сообщалось, что к концу этого года Минлесхоз Татарстана закупит 42 единицы специализированной лесопожарной техники.

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