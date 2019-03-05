Рафис Бурганов: Результаты по основным предметам ЕГЭ выпускников Татарстана лучше прошлогодних

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Результаты по основным предметам ЕГЭ выпускников Татарстана в 2019 году лучше, чем в прошлом году. Об этом на секции августовского совещания работников педагогического образования «Управление качеством дошкольного образования: опыт, проблемы, перспективы» заявил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Сегодня мы имеем некоторые результаты ЕГЭ этого года. Дождемся, когда обнародуют все данные. Но уже радует, что результаты по основным предметам лучше прошлогодних. Есть предметы, где мы по три балла нарастили. Есть сотые, десятые, и каждый сотый процент – наша с вами общая победа. Эти результаты показывают, что вы все делаете правильно», – сказал глава Минобрнауки РТ собравшимся.

По мнению Бурганова, независимая оценка в форме ЕГЭ демонстрирует, что «республиканское образование по-прежнему остается на одном уровне со столичным». «Уверен, что Татарстан снова будет в числе пяти лучших регионов. Хотя результат может быть и выше, но пока называю пятерку. Думаю, что когда мы подведем окончательные итоги, с удовлетворением отметим, что я ошибся», – заключил он.

Основной период ЕГЭ-2019 проходит по всей России с 27 мая по 1 июля.

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