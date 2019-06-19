За обитателями казанской «Реки Замбези» будут следить «электропастухи»

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Вольеры новой части казанского зоопарка «Река Замбези» будут закрыты «электропастухами». Об этом сообщил сегодня журналистам директор казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

«Электронный пастух» – это сетки с током, это не электрошокер. Не подумайте, что это убивает, это всего лишь 12 вольт. Для животных этого достаточно, чтобы не подходить к забору. Животных будет немного щипать, и они не будут выходить за положенную территорию. Также вырыт водяной ров, предусмотрены специальные шифера, система безопасности, автоматическое закрывание и открывание дверей», — сообщил он.

Строительство первой очереди проекта обновления и расширения казанского зооботсада ведется с 2015 года. Новая территория, получившая название «Река Замбези», располагается на берегу озера Кабан. На площади в 7 га располагается 11 крупных объектов. Здесь будут жить крупные экзотические животные – слоны, жирафы, носороги, гориллы, шимпанзе. Всего в африканскую экспозицию войдут 34 вида животных.



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