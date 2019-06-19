В садово-огороднических товариществах Татарстана в ходе капремонта пробурят новые скважины

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в ходе капремонта на территории садовых и огороднических некоммерческих товариществ пробурят новые скважины и проложат трубы водопровода. Всего на ремонт хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ потратят около 126 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«На территории товариществ поменяют резервуары, пробурят новые скважины, проложат трубы и поставят насосы, которые будут качать воду из водоемов», — сказала сотрудник Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ.

Водоснабжение отремонтируют в 87 товариществах Татарстана.

«Данная программа по капремонту систем водоснабжения проводится с 2017 года», — добавила спикер.

Завершить работы планируют к 31 ноября 2019 года. Финансироваться капремонт будет из бюджета РТ.

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