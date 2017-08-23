Ильсур Хадиуллин: К 2022 году дошкольное образование должно быть доступно для детей от 1,5 до 3 лет

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане к 2020 году необходимо полностью обеспечить дошкольным образованием детей от 1,5 до трех лет. Об этом на секции августовского совещания «Управление качеством дошкольного образования: опыт, проблемы, перспективы» заявил первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«К 2022 году в Татарстане должна быть достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до трех лет. На 2019 год в региональном проекте утвержден показатель — 67,5%», — сказал докладчик.

Хадиуллин отметил, что на начало текущего года наиболее низкий показатель доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет наблюдается в Казани (около 21%), Набережных Челнах (более 31%), в Пестречинском, Высокогорском, Лаишевском районах — от 35 до 49%.

«Региональным проектом „Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет“ нацпроекта „Демография“ финансирование мероприятий по созданию дополнительных мест для детей до трех лет предусмотрено в 2020 и 2021 годах», — подчеркнул первый замминистра образования и науки.

По его словам, заключены соответствующие соглашения о предоставлении федеральной субсидии. В частности, более 1,2 млрд рублей в 2020 году и около 1,5 млрд рублей в 2021 году.

«На сегодня формируется перечень объектов, предварительно более чем на 9 тыс. дополнительных дошкольных мест, в том числе 5 тыс. — для детей от 1,5 до трех лет. В целом реализация программы строительства детских садов в 2018 — 2021 годах позволит дополнительно обеспечить местами в детских садах около 15 тыс. детей», — заключил Хадиуллин.

В этом году Министерство образования и науки РТ приступило к реализации национальных проектов. Для дошкольного образования важным стал нацпроект «Демография», которым предусматривается комплекс мер, направленных на содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе в возрасте до трех лет.

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