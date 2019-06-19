Выпускник татарстанской гимназии вошел в число победителей «Диктанта Победы»

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Выпускник гимназии № 2 Набережных Челнов Булат Загрутдинов единственный из татарстанцев вошел в десятку федеральных победителей акции «Единой России» «Диктант Победы». Он быстрее всех участников справился с заданиями, не допустив ни единой ошибки. Об этом сообщили в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия».

Абсолютный рекорд татарстанского выпускника — пять минут, хотя на написание диктанта отводилось 45 минут. По словам Загрутдинова, он узнал о проекте «Диктант Победы» от школьного учителя истории. А самым сложным для него оказался вопрос про древнюю столицу Польши.

«Нам был предложен текст, и необходимо было определить город, который освобождали советские войска. Это был Краков. Были вопросы из области культуры — например, кто написал роман „Живые и мертвые“. Я считаю, что только знающий человек мог ответить, что это был Константин Симонов. Про ту же древнюю столицу Польши практически все подумали на Варшаву, а на самом деле это был Краков», — сказал победитель в интервью партийному порталу «Вверх».

Победителя пригласили 22 июня побывать на награждении, которое состоится в Музее Победы в Москве. Эта дата выбрана не случайно. 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» прошел 7 мая и был организован в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» совместно с Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом. Акция «Единой России» «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Победы, проходила по всей России и в 23 странах мира. В Казани желающие проверили свои знания истории на четырех площадках. «Диктант Победы» также писали в Альметьевске, Бугульме, Набережных Челнах и Нижнекамске.

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