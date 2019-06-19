(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Башкирии экстренно сел самолет, возвращавшийся из Казани с соревнований Red Bull Air Race, сообщает «Интерфакс».

«Легкомоторный самолет J-430, направлявшийся во Францию, совершил вынужденную посадку в поле в 17 километрах от башкирского города Янаул. На борту находились два гражданина Франции», – сообщает «Интерфакс».

В ГУ МЧС России по Республике Башкортостан отметили, что пилот летательного аппарата предпринял вынужденную посадку из-за низкого давления масла в двигателе самолета.

«Давление упало из-за повреждения радиатора многоцелевого летательного аппарата. В результате инцидента никто не пострадал, самолет также не получил никаких повреждений», – сообщили в МЧС.

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