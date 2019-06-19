Теннисисты со всей страны съедутся на всероссийский любительский турнир в Казани

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В эту субботу, 22 июня, в Казанской академии тенниса пройдет Всероссийский любительский турнир по теннису Leninogorsk Сup, сообщает портал мэрии.

Чтобы поучаствовать в состязаниях, в Казань съедутся лучшие теннисисты с разных регионов страны. Организаторы отмечают, что соревнования способствуют обмену опытом и методиками подготовки спортсменов между участниками со всей России.

На открытии турнира гимнасты из спортивной школы «Вдохновение» представят зрителям свое выступление.

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