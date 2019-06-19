Казанский велопробег впервые пройдет в Дербышках

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Ежегодный велопробег в этом году проведут в Дербышках. Мероприятие пройдет 20 июля и будет приурочено к проведению в Казани мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом на образовательном форуме HoReCa Club рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Начиная с 2014 года, в Казани каждый год проводится фестиваль, посвященный велосипедному спорту. В этом году его тематика — WorldSkills. Мы посмотрели по районам, где больше всего сосредоточено заводов, фабрик тех направлений, которые так или иначе связаны с рабочими профессиями, и решили, что мы ни разу не ездили в Советский район. Поэтому поедем в Дербышки», — так спикер объяснила выбор локации.

Санникова также пригласила к участию всех казанцев и рекомендовала посетить велопробег всем туристам столицы Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 13 июля по фасадам казанских зданий прогуляются акробаты. Мероприятие приурочено к международному Дню прогулки, который отмечают 19 июня. Также в августе или сентябре в столице Татарстана проведут фестиваль национальных костюмов.

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