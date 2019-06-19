Посетители казанской «Реки Замбези» смогут погладить лемуров и покормить жирафов

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Посетители новой части казанского зоопарка «Река Замбези» смогут покормить экзотических животных. Об этом сообщил сегодня журналистам директор казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

«Будет возможность покормить и потрогать некоторых экзотических животных. К примеру, можно будет покормить лемуров, жирафов, слонов. Это те животные, которые не представляют опасности. Использовать можно только корм, приобретенный в зоопарке. Также можно будет сделать фотографию на память», — сказал он.

Строительство первой очереди проекта обновления и расширения казанского зооботсада ведется с 2015 года. Новая территория, получившая название «Река Замбези», располагается на берегу озера Кабан на площади 6,7 га. Здесь будут жить крупные экзотические животные – слоны, жирафы, носороги, гориллы, шимпанзе. Всего в африканскую экспозицию войдут 34 вида животных.

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