Ильсур Метшин: 70% обитателей «Реки Замбези» отпразднуют новоселье в этом году

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Около 70% обитателей новой части казанского зоопарка «Река Замбези» отпразднуют новоселье уже в этом году. Об этом сообщил сегодня журналистам мэр Казани Ильсур Метшин.

«Две третьих животных – около 70% заедут уже в этом году. Следующая партия заедет в 2020 году, и этот процесс завершится в 2021 году», — сказал градоначальник.

Директор казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов добавил, что в настоящее время зоопарк заключил договор и привез 40% животных. Уже есть львы, страусы, пара антилоп-гну, бегемот, сурикаты, даманы, дикдики. Сейчас они обитают в вольерах старой части зооботсада. Еще 26-27% животных приедут к августу-сентябрю. Стопроцентное заполнение будет в 2020-2021 годах.

«Надо понимать, что слоны, гориллы, носороги, жирафы – очень сложная экспозиция, которую нужно согласовать с куратором, чтобы привезти сюда. Не все авиакомпании берут на борт таких животных. В начале августа планируется приезд наших кураторов по гориллам и шимпанзе. Мы ждем их немного с боязнью, но в тоже время с уверенностью, что они дадут нам положительный результат. Все-таки при проектировании мы учли все их замечания», — рассказал Нурмухаметов.

Строительство первой очереди проекта обновления и расширения казанского зооботсада ведется с 2015 года. Новая территория, получившая название «Река Замбези», располагается на берегу озера Кабан на площади 6,7 га. Здесь будут жить крупные экзотические животные – слоны, жирафы, носороги, гориллы, шимпанзе. Всего в африканскую экспозицию войдут 34 вида животных.

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