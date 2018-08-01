До конца 2019 года в Татарстане будут сданы в эксплуатацию 27 новых детсадов

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). До конца 2019 года в Татарстане будут сданы в эксплуатацию еще 27 новых детских садов. Об этом на секции августовского совещания «Управление качеством дошкольного образования: опыт, проблемы, перспективы» сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По словам докладчика, 10 детсадов строится в Казани, шесть – в Набережных Челнах, по два – в Альметьевске и Нижнекамске, по одному – в Елабуге, Азнакаеве, Мензелинске, Пестречинском, Лаишевском, Кайбицком и Нурлатском районах.

«На сегодня два детских сада на 140 мест каждый уже введены в эксплуатацию в Арске и Тукаевском районе», – рассказал Хадиуллин.

Для обеспечения доступности дошкольного образования в республике реализуются мероприятия по созданию дополнительных мест в детсадах для детей до трех лет, подчеркнул первый замминистра образования и науки РТ.

«В рамках программы в 2018 и 2019 годах планируется построить 29 новых детских садов на 6 тыс. 10 мест, в том числе 3 тыс. 90 ясельных мест. Программа строительства детских садов реализуется за счет средств федеральной субсидии и республиканского бюджета. На строительство новых детских садов в 2018 и 2019 годах выделено более 5 млрд рублей, в том числе 994 млн рублей из федерального бюджета, более 4 млрд из бюджета республики», – отметил докладчик.

В текущем году Министерство образования и науки РТ приступило к реализации национальных проектов. Для дошкольного образования важным стал нацпроект «Демография», которым предусматривается комплекс мер, направленных на содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе в возрасте до трех лет. Все детские сады, вводимые в рамках нацпроекта «Демография», будут иметь ясельные группы на первых этажах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.