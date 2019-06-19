«Весной нас затопило!»: челнинский колледж искусств получил на юбилей капремонт за 37 млн рублей

(Набережные Челны, 19 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский колледж искусств, который выпустил более 2 тыс. музыкантов, дизайнеров, художников и хореографов, отмечает в этом году 40-летний юбилей. Круглую дату учебное заведение встретило со строительными лесами на фасаде и запахом свежей краски в кабинетах. На юбилей колледжу подарили капитальный ремонт стоимостью свыше 37 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета.

Челнинский колледж — уникальное учебное заведение. Это единственное в Татарстане училище среднего профессионального образования, которое специализируется на искусстве. Благодаря ему в городе появились такие прославленные коллективы, как театр танцев «Булгары», камерный оркестр Игоря Лермана, ансамбль народных инструментов «Наигрыш».

В училище гордятся своими выпускниками, которые работают в Московской, Новосибирской, Екатеринбургской консерваториях, Российской академии музыки имени Гнесиных, Всероссийском государственном институте кинематографии и других престижных местах. Выпускники хореографического отделения танцуют в Италии, США, Франции, Швеции, Голландии. Они стали частью таких именитых танцевальных коллективов, как «Березка», «Тодес», «Гжель» и других.

А заниматься будущим звездам сцены порой приходилось в экстремальных условиях. Об этом рассказал журналистам директор челнинского колледжа искусств Рамиль Бадретдинов.

«Этой весной нас основательно затопило. Вода текла по стенам с последнего до первого этажа. А все потому что кровля была, как решето. Вообще перестала защищать от влаги», — сказал руководитель заведения.

По его словам, намучились в колледже и с отоплением. Коммуникации настолько устарели, что уже не в состоянии были обеспечить циркуляцию горячей воды. Отдельная «песня» — об «убитых» в хореографическом отделении полах. «Танцевать было уже невозможно», — отмечает глава учебного заведения. В других кабинетах также стали заметны следы разрушения. «Плесень появилась везде, обои уже отслаивались», — пояснил представитель училища.

В этом году в колледже наконец-то начался капитальный ремонт. Он охватывает только основные виды работ. К ним относится ремонт кровли, электросетей и отопления. Также будут отремонтированы залы для занятий хореографией и другие классы. Завершаются работы и на фасаде.

«Планируем завершить капитальный ремонт уже в августе. В честь этого события устроим грандиозный концерт!» — сообщил Бадретдинов.

Однако, по его словам, за один сезон колледжу не удастся избавиться от всех проблем. Руководство надеется на продолжение капитального ремонта в следующем году.

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