Татар-информ

19 июня 2019, 16:23

Общество

Стала известна стоимость билетов в новую часть казанского зоопарка «Река Замбези»

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Общество

Стала известна стоимость билетов в новую часть казанского зоопарка «Река Замбези»

Фото: Владимир Васильев

После завершения реконструкции всех трех частей казанского зоопарка всю его территорию можно будет осмотреть по единому билету.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Стоимость билетов в новую часть казанского зоопарка «Река Замбези» будет немного выше, чем стоимость билетов в действующую, старую часть. Об этом сообщил сегодня журналистам директор казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

«Стоимость билетов в новую часть будет 250 рублей для взрослых и 150 рублей — для детей. Для льготной категории граждан билеты будут стоить 100 рублей. Билеты на старой территории стоят для взрослых 200 рублей, 100 рублей — для детей и 60 рублей — для льготной категории. Дети из многодетных семей, инвалиды первой группы будут проходить к нам бесплатно», — сказал он.

Фанис Нурмухаметов отметил, что входы в новую и старую часть зоопарка на первых порах будут отдельные. Билеты посетителям также нужно будет приобретать в эти части отдельно. «Река Замбези» — это второй этап реконструкции казанского зооботсада. На третьем этапе реконструкции планируется строительство на противоположной стороне озера Кабан комплекса вольеров, который будет называться «Река Амазонка». Таким образом, общая площадь зоопарка увеличится до 21 га. Тогда можно будет приобрести единый билет во все три части.

«В будущем будет единый билет. Когда все три части откроются, билет подорожает, такова экономика. Мы не сможем сделать дешевле. К примеру, в Нижнем Новгороде билет стоит 500 рублей и там высокая посещаемость, а в Ижевске — 250 рублей и посещаемость — 625 тысяч», — сказал Фанис Нурмухаметов.

Он также отметил, что после реконструкции в зоопарке будет работать три входа и несколько выходов. Строительство первой очереди проекта обновления и расширения казанского зооботсада ведется с 2015 года. Новая территория, получившая название «Река Замбези», располагается на берегу озера Кабан на площади 6,7 га. Здесь будут жить крупные экзотические животные — слоны, жирафы, носороги, гориллы, шимпанзе. Всего в африканскую экспозицию войдут 34 вида животных.

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