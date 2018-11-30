Президент РТ прибыл в Москву для презентации группы «Россия – Исламский мир» послам стран ОИС

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Москву с рабочей поездкой. Основная цель визита — участие в презентации Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» послам стран-членов Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Мероприятие пройдет в МИД России. Ожидается участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова», — отметили в пресс-службе.

В мероприятии также примут участие депутаты Государственной Думы РФ, представители Администрации Президента России, руководители регионов с преобладающим мусульманским населением, представители различных общественных организаций и духовенства.

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» была создана в 2006 году в целях всемерного содействия процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласования позиций по основным международным проблемам с упором на расширение экономического сотрудничества. Организацию возглавили дипломат Евгений Примаков и первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В 2014 году Президент РФ Владимир Путин назначил руководителем Группы Президента Татарстана Рустама Минниханова.

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