«Единая Россия» утвердит список кандидатов в Госсовет РТ на конференции в Казани

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Татарстанская «Единая Россия» в четверг проведет партийную конференцию в культурном центре «Московский» в Казани, на которой обсудят подготовку партии к выборам в Госсовет РТ. В конференции примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия».

«Главный вопрос повестки дня конференции республиканских партийцев – выдвижение кандидатов на выборы Госсовета Татарстана. Список кандидатов партийного списка, а также перечень кандидатов партии по одномандатным округам был определен 26 мая по итогам предварительного голосования "Единой России"», – отметили в информационном центре.

Кроме этого, делегаты утвердят предвыборную программу республиканского отделения.

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