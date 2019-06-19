Заслуженный артист России Альберт Асадуллин привез в Нижнекамск уникальную программу

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин выступил в Нижнекамске с уникальной программой. Концерты исполнителя всегда проходят в городе при полных аншлагах, передает «НТР 24».



И на этот раз обладатель уникального голоса собрал в Доме народного творчества полный зал. Его появления публика ждала долго.



Певец представил своим поклонникам новую программу. Творческий вечер стартовал с показала биографического фильма, съемки которого проходили во многих городах России, в том числе и в Нижнекамске, а затем Альберт Асадуллин исполнил для публики свои самые известные композиции. Изюминкой шоу стало то, что во время показа биографического фильма артист неожиданно начинает петь прямо из зрительного зала.



Как признается сам артист, он очень любит нижнекамскую публику. «Здесь очень хороший зритель, хотя и строгий. Оценивающе принимает и долго не отпускает», – поделился Асадуллин. Зрители признают, что голос певца поистине уникален, особенно для них ценно исполнение песен на чистом татарском языке.



Заслуженный артист России также рассказал о своих творческих планах на будущее. Сейчас он готовит аранжировку к композиции «Музыка» Игоря Крутого, чтобы в дальнейшем исполнить ее перед нижнекамцами.

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