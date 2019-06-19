Гидрометцентр РТ предупредил о двойном превышении содержания этилбензола в воздухе в Казани

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани по адресу Декабристов, 183 в воздухе зарегистрировано превышение этилбензола в два раза больше предельно допустимой концентрации (ПДК). Об этом «Татар-информ» сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ (УГМС РТ).

«На посту наблюдений за качеством атмосферного воздуха 17 июня по адресу Декабристов, 183 наблюдалось два превышения ПДК по этилбензолу в 13.00 в 1.2 раза и 19.00 в 2.2 раза, что не является высоким загрязнением», — сообщила начальник комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды Надежда Девятова.

Высоким загрязнением атмосферного воздуха считается превышение максимально разовой ПДК в 10 и более раз.

«Можно предположить, что превышения ПДК по этилбензолу связаны с дорожными работами по улице Декабристов», — добавила Девятова.

Этилбензол является одной из составляющих дорожного покрытия.

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