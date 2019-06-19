Новый детский сад на 260 мест в «Салават купере» достроят к сентябрю

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). К сентябрю этого года в микрорайоне «Салават купере» города Казани планируется завершить строительство детского сада на 260 мест. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.
Ход строительства дошкольного образовательного учреждения стр. № 8-9, расположенного в микрорайоне «Салават купере», проверили сотрудники инспекции.
«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству навесного вентилируемого фасада, внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, устройство стяжки пола», — говорится в сообщении.
Новый детский сад площадью 5248 кв. метров рассчитан на 260 мест.