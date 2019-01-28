Борис Менделевич: В России мы должны производить свои наркотические обезболивающие лекарства

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В России должны производиться свои наркотические обезболивающие препараты, считает депутат Госдумы от РТ Борис Менделевич. Так он прокомментировал ИА «Татар-информ» закон о полном цикле производства психотропных и наркотических препаратов, принятый Госдумой в третьем, окончательном чтении.

«В России мы должны производить свои наркотические обезболивающие лекарства. Особенно в свете принятого в начале года закона о паллиативной помощи, — отметил депутат. — Ожидается, что полный цикл производства позволит обеспечить всех нуждающихся качественных препаратом, при этом собственное производство также позволит снизить цену на лекарства».

Парламентарий пояснил, что всего в России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Девять из этих медикаментов включены в перечень жизненно важных.

«Мы активно изучали этот законопроект. Конечно, у ряда коллег были опасения в том, что опийный мак будет выращиваться только в благих целях. Но представители Минпромторга РФ предоставили депутатам проекты нормативных актов Правительства, регламентирующие все спорные моменты», — заверил Менделевич.

Согласно закону, право на культивирование получат только федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие лицензии на производство и переработку наркотических средств и психотропных веществ. Сейчас в России таким требованиям соответствуют два подведомственных предприятия Минпромторга РФ.

Парламентарий уверен, что импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности страны: девять из 10 производителей такого рода медикаментов находятся в юрисдикции государств, применивших санкции к России.

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