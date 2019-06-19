В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о мерах против семейного неблагополучия

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Завтра, 20 июня, в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная профилактике семейного неблагополучия и конфликтов на бытовой почве.

В мероприятии примут участие Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова и заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Юлия Абдреева.

В ходе пресс-конференции будут затронуты вопросы выявления и устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям детей и подростков, а также защита их прав и законных интересов, профилактика жестокого отношения и оставления без присмотра детей или пожилых граждан.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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