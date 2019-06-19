Татар-информ

19 июня 2019, 19:01

Общество

На временную работу в Елабуге устроятся 500 подростков

Рекомендуем

Общество

На временную работу в Елабуге устроятся 500 подростков

В центре занятости рассказали, в каких отраслях заняты сегодня подростки города.

(Елабуга, 19 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На сегодняшний день в Елабуге трудоустроено 155 школьников. Как сообщают в Центре занятости населения, всего этим летом планируется обеспечить работой 500 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 190 школьников будут работать на предприятиях города и 310 детей в трудовых бригадах, организованных при школах города.

Елабужские школьники заняты на ремонтно-строительных работах (ремонт спортивных площадок, музеев, складских помещений, спортинвентаря, наглядно-учебных пособий, школьной мебели и кабинетов), участвуют в благоустройстве города, а также работают в сельскохозяйственной отрасли (выращивание овощей, посадка рассады и уход за цветочными клумбами, прополка, уборка урожая). Также во время каникул подростки могут подзаработать в качестве подсобных рабочих на промышленных предприятиях и строительных организациях.

Как подчеркивают специалисты Центра занятости населения, работа, предложенная школьнику, не должна входить в перечень тяжелых, с вредными или опасными условиями труда, при которых запрещается трудиться людям моложе 18 лет. Кроме того, дети не должны работать в выходные и праздничные дни, а также в ночное время.

Что касается заработной платы, то она должны быть не меньше МРОТ (11,2 тыс. рублей для работников государственных и муниципальных учреждений и 12 тыс. рублей — организаций внебюджетного сектора экономики). Ее размер зависит от количества отработанных часов, дополнительно через Центр занятости оказывается материальная поддержка в сумме 1,5 тыс. рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казанская «Река Замбези» станет первым зоопарком в России с африканскими слонами
Новости дня
19:38
На закупку лесохозяйственной техники и оборудования в РТ за год направят 4,5 млн рублей

Региональный проект «Сохранение лесов» будет реализовываться в Татарстане с 2019 по 2024 годы.

19:26
Татарстанские гимнастки выступили со специальной программой на авиашоу во Франции

Спортсменки приняли участие в презентации вертолета «Ансат».

19:20
Рафис Бурганов: Новых решений по абонентской плате в детсадах Татарстана не готовим

Все решения о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольном учреждении приняты, отметил глава Минобрнауки РТ.

19:14
Казанская «Река Замбези» станет первым зоопарком в России с африканскими слонами

Директор казанской «Реки Замбези» рассказал о новых животных и казусах во время стройки.

19:01
На временную работу в Елабуге устроятся 500 подростков

В центре занятости рассказали, в каких отраслях заняты сегодня подростки города.

18:54
Эстафета флага WorldSkills достигнет Атнинского района

Эстафета стартовала в Сочи 21 октября 2017 года на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов.

18:52
Бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов покорил Эльбрус

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей поделился своими впечатлениями о восхождении через свою страничку в Instagram.

18:48
«Он извинился, как мог»: Ранэль Зинатуллин о башкирском художнике и скандальной карикатуре на Казань

Карикатурист Бузыкаев признался постоянному представителю Татарстана в Башкортостане, что не ожидал «такой реакции» на свою работу.

18:30
Минниханов: Группа «Россия – Исламский мир» направлена на развитие экономических и культурных связей

Президент РТ рассказал послам стран-членов Организации исламского сотрудничества о развитии контактов между Россией и мусульманскими странами.

18:24
Перенесший операцию тигренок Луна постепенно восстанавливается в казанском зооботсаде

Лечение тигренка Луны, изъятого у наркоторговцев в Татарстане, продолжается в Казани.

18:16
Коррекционная школа Автограда получила на капремонт 40 млн рублей из республиканского бюджета

Строители уже приступили к покраске фасада и благоустройству территории образовательного учреждения.

18:08
Воспитатели полилингвальных детсадов РТ будут общаться с детьми на татарском и английском языках

В Татарстане по проекту Шаймиева создаются полилингвальные образовательные комплексы, в состав которых будут входить базовые детские сады.

17:56
Более двух тысяч гектаров леса восстановили в Татарстане за первую половину 2019 года

Лесовосстановление проходит в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан».

17:40
Казанский зоопарк проведет реставрацию старинной оранжереи и Дома Фукса

Старая часть казанского зоопарка закроется на реконструкцию после открытия «Реки Замбези» и размещения хозяйственной зоны.

17:31
Пожарные сняли с электропроводов обгоревшее тело жителя Заинска

Мужчину обнаружили пожарные, прибывшие в район деревни Димитрово тушить горящую траву.

17:28
Рафис Бурганов: Результаты по основным предметам ЕГЭ выпускников Татарстана лучше прошлогодних

Татарстан может попасть в топ-5 регионов России по баллам ЕГЭ выпускников, убежден глава Минобрнауки РТ.

17:27
«Весной нас затопило!»: челнинский колледж искусств получил на юбилей капремонт за 37 млн рублей

В учебном заведении гордятся своими выпускниками, которые работают в Московской, Новосибирской, Екатеринбургской консерваториях.

17:19
За обитателями казанской «Реки Замбези» будут следить «электропастухи»

«Электронные пастухи» в казанском зооботсаде не допустят того, чтобы слоны и обезьяны приближались слишком близко к посетителям.

17:16
Ожоговое отделение в Нижнекамске откроется в июле

Новое отделение, оснащенное современным оборудованием и специализированными кроватями, рассчитано на шесть койко-мест.

17:05
Посетители казанской «Реки Замбези» смогут погладить лемуров и покормить жирафов

Гости казанского зооботсада смогут сфотографироваться на память с понравившимся животным.

17:00
Казанский велопробег впервые пройдет в Дербышках

Мероприятие будет приурочено к проведению чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани.

16:59
В Елабужском районе один человек погиб и один пострадал, отравившись газом во время чистки колодца

Трагедия произошла в деревне Колосовка.

16:51
Ильсур Хадиуллин: К 2022 году дошкольное образование должно быть доступно для детей от 1,5 до 3 лет

Наиболее низкий показатель доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет наблюдается в Казани, Набережных Челнах и трех районах РТ.

16:46
Ильсур Метшин: 70% обитателей «Реки Замбези» отпразднуют новоселье в этом году

Транспортировка новых обитателей зоопарка в Казань осложняется тем, что не все авиакомпании берут на борт крупных животных.

16:45
Выпускник татарстанской гимназии вошел в число победителей «Диктанта Победы»

Булат Загрутдинов смог быстрее всех – за пять минут — справиться с 20 заданиями, посвященными Великой Отечественной войне.

События