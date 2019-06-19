На временную работу в Елабуге устроятся 500 подростков

(Елабуга, 19 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На сегодняшний день в Елабуге трудоустроено 155 школьников. Как сообщают в Центре занятости населения, всего этим летом планируется обеспечить работой 500 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 190 школьников будут работать на предприятиях города и 310 детей в трудовых бригадах, организованных при школах города.

Елабужские школьники заняты на ремонтно-строительных работах (ремонт спортивных площадок, музеев, складских помещений, спортинвентаря, наглядно-учебных пособий, школьной мебели и кабинетов), участвуют в благоустройстве города, а также работают в сельскохозяйственной отрасли (выращивание овощей, посадка рассады и уход за цветочными клумбами, прополка, уборка урожая). Также во время каникул подростки могут подзаработать в качестве подсобных рабочих на промышленных предприятиях и строительных организациях.

Как подчеркивают специалисты Центра занятости населения, работа, предложенная школьнику, не должна входить в перечень тяжелых, с вредными или опасными условиями труда, при которых запрещается трудиться людям моложе 18 лет. Кроме того, дети не должны работать в выходные и праздничные дни, а также в ночное время.

Что касается заработной платы, то она должны быть не меньше МРОТ (11,2 тыс. рублей для работников государственных и муниципальных учреждений и 12 тыс. рублей — организаций внебюджетного сектора экономики). Ее размер зависит от количества отработанных часов, дополнительно через Центр занятости оказывается материальная поддержка в сумме 1,5 тыс. рублей.

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