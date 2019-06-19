В «Ночь науки» в челнинском институте КФУ пройдут мастер-классы по иероглифике и сыроделанию

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Завтра, 20 июня, на территории набережночелнинского института КФУ пройдет ежегодное мероприятии «Ночь науки», сообщают организаторы.

В рамках уникального проекта гостям представляются всевозможные этапы научных направлений в новом и необычном ключе. На мероприятии выступят различные творческие коллективы, а также пройдут мастер-классы и лекции от ведущих ученых.

«В этом году гостей праздника ждут более 20 развлекательных и научных площадок», — отмечают организаторы.

Среди них — мастер-классы по сыроделанию, китайской иероглифике, переводческой скорописи, лепке изделий из полимерной глины и пр. Будут действовать лаборатория занимательной криминалистики, а также площадки «Самая здоровая нация», «Генератор электрического разряда» и «Электромагнитные поля в жизни человека». Кроме того, для гостей устроят увлекательные эксперименты с жидким металлом, плазменной горелкой, проведут психологические тестирования, а также раскроют секреты бережливого производства.

Мероприятие начнется в 6 часов вечера и состоится в стенах Инжинирингового центра КФУ по адресу: пр. Мира, д. 13а.

Необходима предварительная регистрация.

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