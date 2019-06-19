В Елабуге на территории бывшего городского пляжа создается рекреационная зона отдыха

(Елабуга, 19 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге инвестор начал благоустройство территории бывшего городского пляжа. Как сообщает руководитель горисполкома Кирилл Мокшин, через пару недель на берегу Криуши откроется рекреационная зона отдыха для горожан. Отметим, в настоящее время в Елабуге нет санкционированного места для купания.

На сегодня рабочие провели уборку территории, установили более 30 деревянных лежаков, спасательный пост, подготовили шатры, а также восстановили раздевалки и туалеты. По словам Кирилла Мокшина, здесь будет именно рекреационная зона отдыха, а не городской пляж, где можно искупаться.

«Это будет рекреационная зона отдыха „Криуша“. Здесь люди могут загорать, играть в теннис и пляжный волейбол, а вот купаться нельзя, так дно реки еще не обследовано, нет спасательного оборудования. Хотя спасатели дежурят, потому что территория у воды. Несмотря на это, мы рекомендуем горожанам не купаться, потому что территория не имеет статуса пляжа», — разъясняет руководитель горисполкома.

Купаться на территории зоны отдыха елабужане смогут лишь после приобретения спасательного оборудования. Его будут закупать за счет республиканских средств.

«Согласно Протоколу совета безопасности РТ эта территория вошла в перечень общественных мест отдыха населения у воды, на которых планируется создание спасательных постов за счет республиканского бюджета. Всего будет выделено около 500 тыс. рублей. На эти деньги будет приобретено спасательное оборудование, обследовано дно реки и произведена оплата труда спасателей. Сегодня здесь дежурство осуществляют 2 человека, прошедшие обучение по программе „Матрос-спасатель“, пока на безвозмездной основе и без необходимого оборудования», — отмечает начальник ПСЧ- 75 Евгений Шумилов.

Также спасатели обращают внимание, что сегодня в необорудованных местах купания (старая пристань, р. Криуша и Тойма, на Шишкинских прудах, а также на водоемах в сельских поселениях) необходимо выставить аншлаги «Купаться запрещено».

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