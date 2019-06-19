Ожоговое отделение в Нижнекамске откроется в июле

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Уже в июле в Нижнекамской центральной районной больнице откроется ожоговое отделение. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района со ссылкой на директора завода «Этилен-600» ПАО «Нижнекамскнефтехим» Романа Васильева.



Новое отделение, оснащенное современным оборудованием и специализированными кроватями, рассчитано на шесть койко-мест, четыре из которых разместятся в хирургии и два — в реанимации.

«Со специалистами НЦРМБ согласован перечень необходимого медоборудования, инвентаря и мебели. Предусмотрены две противоожоговые кровати производства Голландии», – сообщил Васильев.



В перечень инвентаря входит 49 наименований специализированного медицинского оборудования, три наименования лабораторного оборудования и 19 наименований медицинской мебели.



В Нижнекамске планируется реализовать амбициозный проект по открытию высокотехнологичной медицины. В стационарном отделении разместятся 120 койко-мест, центр будет рассчитан на 360 посещений в смену. Проект оценивается в 5-6 млрд рублей.

В Нижнекамске уже состоялись публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки города для строительства центра высокотехнологичной медицины.

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