(Набережные Челны, 19 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах через 40 лет после открытия у детсада «Жемчужинка» появилась входная группа. До этого работники и посетители учреждения пользовались пожарным выходом. Об этом стало известно во время объезда объектов капитального строительства в Набережных Челнах.

Представитель компании «СтройТраст», которая занимается капитальным ремонтом детского сада «Жемчужинка», признался, что это один из самых «убитых» объектов из числа тех, которые нанешним летом пришлось ремонтировать строителям.

Показательно, что детский сад в поселке ЗЯБ открылся 43 года назад. И все эти годы у него не было главного входа — в здание дети и взрослые попадали через пожарный. И только после начала реконструкции здания в нем начали возводить центральный вход.

В ходе рейда строители отрапортовали, что капитальный ремонт дошкольного учреждения вышел на финишную прямую. Уже проведена замена сетей, кровельные работы, внутренняя отделка групп. По традиции на первом этаже здания ремонтники постелили теплые полы, а во дворе они обустроят площадку, на которой детсадовцы будут закреплять правила дорожной безопасности.

Мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву в ходе ознакомления с результатами капитального ремонта рассказали, что садик, рассчитанный на 210 малышей, посещают 293 ребенка.

«Перегруженность мы наблюдаем во всех детских садах города. Садиков не хватает, несмотря на то, что в этом году мы сдаем шесть новых дошкольных учреждений. При ремонте старых детсадов стараемся расширить возможности заведения. Пока, благодаря республиканской программе, в Набережных Челнах капитально обновлено 20 из 120 имеющихся дошкольных учреждений. Остальные ждут своей очереди», — отметил глава города.

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