В Нижнекамске построят спорткомплекс олимпийского уровня с 50-метровым бассейном

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске в скором времени начнется строительство 50-метрового бассейна. Это будет первый водный объект олимпийского уровня в городе на Каме. Земельный участок уже выделен, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Строительство спортивного объекта обсудили во время визита депутата Госдумы РФ Ирека Зиннурова. Комплекс будет располагаться на участке в 1,6 гектара на пересечении трех центральных проспектов: Химиков, Вахитова и Шинников. В основу проекта ляжет спорткомплекс «Мирас» в Альметьевске. Там, помимо 50-метрового бассейна, функционирует тренажерный зал, центр активного долголетия, спортивные секции, финская сауна, кафе правильного питания и другие зоны.



Строительство в рамках государственно-частного партнерства будет вести группа компаний «ТАИФ». Что касается содержания комплекса, этот вопрос решается. Замгенерального директора «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов прокомментировал «оперативные расходы».



«Мы говорим о последующих оперативных расходах, то есть, за счет каких средств будет осуществляться содержание не только объекта, но и детских спортивных школ, и тех направлений, которые там будут развиваться», – отметил Родион Булашов.



Вопрос курируют не только промышленники – городские власти под руководством мэра города Айдара Метшина ведут детальную проработку проекта, над проектом также работают представители Минспорта РТ и Федерации водного поло Татарстана.



Выигравший «серебро» по водному поло на Олимпиаде в Сиднее, Ирек Зиннуров отметил, что благодаря «Нижнекамскнефтехиму» будет построен хороший, полноценный бассейн, который станет «визитной карточкой» города.



«Как визитная карточка в Казани есть Дворец водных видов спорта, вот и в вашем городе должен быть такой объект, чтобы показывать всем», – считает парламентарий.

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