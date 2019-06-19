Минниханов обсудил с главой «Рособоронэкспорта» модернизацию военных заводов Татарстана

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с генеральным директором АО «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым, обсудив вопросы модернизации заводов ОПК и выпуск новой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Стороны обсудили текущую деятельность промышленных предприятий Татарстана, рассмотрели вопросы модернизации производственных мощностей, а также развитие предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения», – отметили в пресс-службе.

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в переговорах принял участие вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

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