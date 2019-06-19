МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). МегаФон при содействии компаний Qualcomm Technologies Inc. (дочерняя компания Qualcomm Incorporated) и Nokia впервые в России зафиксировали скорость 1,6 Гбит/с на смартфоне.

Демонстрация невиданных ранее в России скоростей состоялась в офисе лидера цифровых возможностей компании МегаФон. Рекорд мобильной скорости был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с.

1,6 Гбит/с — это новый рекорд в сети МегаФона на пользовательском оборудовании. В 2017 году МегаФон первым в России запустил коммерческую сеть с поддержкой гигабитного LTE и добился скорости 979 Мбит/с на смартфоне. Благодаря постоянной работе по усовершенствованию инфраструктуры сегодня удалось улучшить эти показатели, и только клиенты МегаФона могут воспользоваться столь высокими скоростями. На скорости 1,6 Гбит/с можно скачивать видео в формате Full HD за секунды.

Гигабитное LTE-соединение (Gigabit LTE) — это не просто максимальная скорость, но и большая пропускная способность сети, что делает его полезным для всех пользователей сети, а не только для тех, кто использует смартфоны, поддерживающие Gigabit LTE. Мобильное устройство с поддержкой гигабитного LTE-соединения способно завершать сеансы мобильного Интернета значительно быстрее, тем самым освобождая сетевые ресурсы для других пользователей.

Для достижения рекорда использовалось оборудование базовой станции Nokia на базе нового поколения системного модуля AirScale в конфигурации частотного спектра МегаФона: LTE 2600 2×20 МГц (MIMO 4×4) + LTE 1800 1×20 МГц (MIMO 4×4) + LTE 2100 1×15 МГц (MIMO 4×4) + LTE 1800 1×10 МГц (MIMO 4×4) — и тестовое мобильное устройство в форм-факторе смартфона на платформе Qualcomm<sup class="reg">®</sup> Snapdragon™ с LTE-модемом Snapdragon X24, интегрированным радиочастотным приемо-передатчиком и радио модулями входных каскадов, обеспечивающими в данном случае поддержку агрегации 5 несущих компонентов и 20 потоков.

«Сегодня мы снова подтвердили свое технологическое лидерство и сделали еще один шаг вперед, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми быстрыми мобильными скоростями: те, кто обладает смартфонами с поддержкой гигабитного LTE, могут скачивать за доли секунды файлы огромного размера», — замечает директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

По данным анализа больших данных, потребление трафика в сети МегаФона постоянно растет. Наши клиенты все активней используют интернет-сервисы, предлагаемые компанией: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в Интернете. В I квартале 2019 года каждый клиент в среднем использовал 10,7 ГБ интернет-трафика — это на 27,6% больше, чем годом ранее. Обеспечение растущих запросов потребителей Интернета требует все больших дополнительных усилий для расширения пропускной способности сети и поддержания высоких скоростей. МегаФон активно развивает собственную сеть. По последним данным Роскомнадзора, МегаФон на первом месте по числу базовых станций. Чтобы наши клиенты не сталкивались с проблемой низких скоростей скачивания, мы предоставляем возможность использовать сеть последнего поколения LTE 87% россиян на всей территории страны.

«Наше сотрудничество с оператором „МегаФон“ направлено на то, чтобы помочь российским пользователям получить максимум в области мобильной связи, — говорит Юлия Клебанова, вице-президент Qualcomm Europe Inc. по развитию бизнеса. — Сеть LTE Advanced станет фундаментом для построения сетей 5G а неавтономной архитектуре, и мы с нетерпением ожидаем новых возможностей поработать вместе с МегаФоном и Nokia и приблизить наступление в России эры 5G, с приходом которой станут доступны новые возможности связи на мульти-гигабитных скоростях с ультранизкой задержкой».

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отмечает: «Мы чрезвычайно рады сотрудничеству с МегаФоном в рамках проекта, демонстрирующего все возможности технологии LTE Advanced, позволяющего уже сейчас реализовывать различные сценарии 5G на сети МегаФона. Данная демонстрация, осуществленная с использованием базовой станции Nokia 5G-ready AirScale, самой высокопроизводительной на рынке, является важным шагом к долгосрочному сотрудничеству наших компаний, направленному на подготовку российской телекоммуникационной отрасли к 5G. Наряду с МегаФоном, Nokia сотрудничает с более чем 100 операторами по всему миру, которые рассматривают технологию 5G для запуска новых широкополосных приложений и создания беспрецедентных возможностей для индивидуальных пользователей и бизнес-клиентов».

ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам Интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.

О компании Qualcomm

Компания Qualcomm занимается разработкой прорывных технологий, благодаря которым мир получает новые коммуникационные возможности. Когда мы подключили телефон к Интернету, произошла мобильная революция. Наши изобретения легли в основу продуктов и целых отраслей, меняющих жизнь. Сейчас мы работаем над внедрением 5G и верим, что эта инновация в сфере мобильных технологий запустит новую эру соединенных интеллектуальных устройств. Она даст возможность подключать к сети автомобили, удаленно предоставлять медицинские услуги, а также откроет миру интернет вещей, включая умные города, умные дома и носимые устройства. В состав Qualcomm Incorporated входит лицензионный бизнес QTL, компания также владеет основной частью нашего патентного портфеля. Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, выполняет вместе со своими дочерними компаниями все инженерные, исследовательские и проектно-конструкторские функции, а также занимается всеми продуктами и услугами, включая производство полупроводников QCT. Чтобы получить больше информации, посетите официальный сайт Qualcomm, Блог OnQ, страницы компании в Twitter и Facebook.

Qualcomm и Snapdragon — торговые марки Qualcomm Incorporated, зарегистрированные в США и других странах. Qualcomm Snapdragon — продукт Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее подразделений.

О компании Nokia

Мы создаем технологии, объединяющие мир, и предлагаем единственный в отрасли всеобъемлющий портфель решений в области сетевого оборудования, программного обеспечения, услуг и лицензирования, доступный по всему миру. Среди наших заказчиков — операторы связи, сети которых суммарно поддерживают работу 6,1 млрд абонентов, а также крупные предприятия частного и общественного сектора, использующие наши сетевые решения для повышения производительности труда и качества жизни.

Опираясь на свой исследовательский опыт, включая опыт всемирно известных Nokia Bell Labs, мы играем лидирующую роль в мире в области внедрения комплексных сетей 5G, которые, отличаясь более высоким быстродействием и безопасностью, способны полностью изменить нашу жизнь, экономику и общество в целом. Nokia придерживается самых высоких стандартов деловой этики, создавая технологии, которые позволяют решать важные социальные задачи и отличаются высоким качеством и надежностью.

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