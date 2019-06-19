Пятеро экстремистов из РТ получили сроки за вербовку в запрещенную организацию «Файзрахманистов»

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Пятеро экстремистов из Татарстана получили сроки за вербовку в запрещенную в РФ организацию «Файзрахманистов», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«После смерти основателя религиозной группы, признанной в 2013 году экстремистской и запрещенной на территории РФ, с 2015 по 2018 год организацией продолжал руководить один из ее членов – Гумар Ганиев. Он взял на себя роль духовного лидера – Амира», – рассказал Шептицкий.

Злоумышленник руководил деятельностью религиозного сообщества, склонял к участию новых лиц, а также принимал взносы в размере полутора тысяч рублей.



За организацию религиозной деятельности объединения, запрещенного за экстремизм, а также за вербовку новых членов и сбор средств для экстремистской организации суд приговорил лидера к 7 годам колонии общего режима. Еще четверо его сообщников получили сроки от 4 до 6 лет общего режима.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2013 году в Казани суд признал экстремистской и запретил деятельность религиозной группы «Файзрахманисты», получившей название по имени своего руководителя Файзрахмана Сатарова.

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