Новый сезон альметьевских «Сказок о золотых яблоках» включит серию «Мой город, моя улица»

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске стартует новый сезон паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках». Кроме создания художниками новых муралов и объектов на велосипедном маршруте, каждые выходные в рамках программы будет организована серия событий «Мой город, моя улица», сообщает оргкомитет проекта.



В этом году начнется новый, второй маршрут велоэкскурсии. В Татарстан приедут художники Dulk (Испания), Hitnes (Италия), Alfaalfa (Уругвай) и другие авторы. Появится постоянная медиа-инсталляция на одном из самых заметных зданий в центре города, а также фантастический объект скульптора Виктора Полякова.

В настоящее время стартовал курс обучения экскурсоводов, совсем скоро в Альметьевске появятся велоэкскурсоводы. Но самое главное – жители смогут принять участие в изменении своего города.

«Мой город, моя улица» приглашает всех жителей принять участие в преображении Альметьевска – начать со своей улицы, двора и стены. В легкой занимательной форме художники из разных городов и стран расскажут и покажут, как сделать лучше городское пространство с помощью практик уличного искусства и паблик-арта.

Каждые выходные с 22 июня по 22 сентября в Нефтеграде будут проходить воркшопы с известными художниками из Испании, Аргентины и России, встречи с экспертами по истории искусств, старинным рукописям и антропологии, а также мастер-классы по созданию сказочных существ из картона уже полюбившейся альметьевцам художницы из Екатеринбурга Натальи Пастуховой, а также по каллиграфии, граффити и брейк-дансу.

Основной акцент нового сезона будет сделан на художественные практики с использованием самых разных изобразительных техник и стилей в уличном пространстве, рассчитанных как на взрослых, так и на детей. Также программа включит в себя экскурсии для людей с нарушениями слуха и социально-просветительские мероприятия.



Вход на все события свободный по предварительной регистрации.

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