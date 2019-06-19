Татар-информ

19 июня 2019, 13:40

Экономика и финансы

Билайн представляет казанцам новый тариф «Социальный пакет»

Экономика и финансы

Билайн представляет казанцам новый тариф «Социальный пакет»

Важной составляющей частью нового продукта является перечень специализированных опций и дополнительных возможностей для клиентов.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Билайн расширил географию подключения к первому в России полноценному социальному продукту «Социальный пакет», который объединил в себе услуги мобильной связи и дополнительный набор специализированных решений для клиентов с особыми потребностями, в том числе клиентов с нарушениями движения, зрения и слуха. Теперь «Социальный пакет», созданный Билайн специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью, доступен для подключения в магазинах Билайн на всей территории Республики Татарстан.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»: «Социальная миссия Билайн — создавать инновационные технологии, способствующие решению важных социальных проблем и изменению отношения общества к ним. Для нас, как социально ответственного бренда, важно, чтобы современные технологии улучшали качество жизни клиентов с особыми потребностями. Ранее мы представили первый в России полноценный продукт „Социальный пакет“, учитывающий потребности разных социальных групп населения, в Москве и области. Сегодня „Социальный пакет“ выбрали для себя уже десятки тысяч клиентов с особыми потребностями. И мы рады предоставить такую возможность клиентам по всей России».

Для жителей Казани абонентская плата тарифного плана «Социальный пакет» составляет всего 120 рублей в месяц.* В стоимость тарифа входят 200 минут звонков на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия, безлимитные звонки на Билайн Россия после исчерпания пакета, 1 000 SMS на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия. Для активных пользователей мобильного Интернета в тариф включены пакет мобильного Интернета 3 Гбайт, безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Билайн за последний год значительно увеличил покрытие сети 4G в Казани, обеспечив надежный высокоскоростной доступ по всему городу. Также сеть оператора была усилена в более чем 30 населенных пунктах республики, среди которых Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Бугульма, Елабуга и другие. Сегодня доля базовых станций с поддержкой 4G на территории Татарстана составляет почти 70%. Скорость доступа позволяет комфортно серфить в Интернете, общаться в мессенджерах и пользоваться развлекательными сервисами.

Важной составляющей частью нового продукта является перечень специализированных опций и дополнительных возможностей для клиентов: 

Удобный сервис для удаленной консультации с врачами «Мой Доктор» (16+);

Безлимитный трафик на официальные порталы и сервисы ряда государственных органов и служб;

Возможность всегда оставаться на связи с близкими для общения и для получения помощи в экстренных ситуациях даже при 0 баланса номера телефона благодаря услуге «Доверительный платеж»; 

Для людей с ограничениями по зрению уже бесплатно реализованы карты Яндекс.Карты (6+) и Google Карты (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+);

В ближайшей перспективе для людей с ограничениями по слуху будет доступен сервис онлайн-сурдоперевода для снятия барьера коммуникации с врачом, получения консультаций, вызов служб МЧС и т.д. 

Также в продукте «Социальный пакет» доступны специальные развлекательные сервисы для студенческой аудитории, позволяющие общаться в социальных сетях и слушать музыку.

В Республике Татарстан подключиться к «Социальному пакету» можно только в собственных магазинах Билайн при предъявлении документа, подтверждающего право на получение льгот. По одному документу, подтверждающему право на получение льгот, на тарифный план «Социальный пакет» может быть подключен только один абонентский номер.

Более подробная информации о продукте «Социальный пакет» доступна на https://kazan.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/socialniy-paket/ 

* Тариф доступен для подключения во всех регионах, кроме Республики Крым и города Севастополь, а также Чукотского автономного округа.

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