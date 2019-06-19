Скачки татарских лошадей пройдут в День республики на Казанском ипподроме

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Скачки татарских лошадей пройдут в День республики 30 августа на Казанском ипподроме. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству Назип Хазипов.

«В День республики мы где-то около семи — десяти лошадей татарской породы поставим. Это будут скачки настоящих татарских лошадей в День республики. Мы их готовим, собираем их», — сказал Хазипов.

Он добавил, что лично следит за отбором скакунов татарской породы. Скачки пройдут на Казанском ипподроме и будут посвящены 100-летию ТАССР.

«Татарские лошади — это лошади воина. Они сами себе находят корм, поэтому они экономичны. Очень выносливые — могут пройти в день до 100 км, плодовитые. Они занимают свою нишу в развитии коневодства, в свое время Чингисхан этими лошадьми вооружал всю свою армию», — отметил Хазипов.

По скорости татарские лошади не могут соревноваться с арабскими скакунами, но по выносливости они превосходят всех, подчеркнул замминистра РТ.

Татарских лошадей разводят в Лениногорском, Алькеевском, Тюлячинском и Сабинском районах РТ. Татарская порода лошадей официально зарегистрирована как отдельная порода в конце прошлого года.

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