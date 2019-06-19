Гостям Сабантуя на Лебяжьем озере представят эволюцию плуга и инсталляцию из казанских полотенец

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Отличительной чертой площадки для празднования Сабантуя в лесопарке озера Лебяжье станет тематический музей и инсталляция из полотенец, рассказала глава администрации Кировского и Московского районов Казани Алия Загидуллина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Особенностью праздника станет музей Сабантуя, где представят эволюцию плуга — старинного орудия для обработки почвы, а также инсталляция из казанских полотенец, которые раньше вышивали к национальному празднику», — пояснила она.

Кроме того, на площадке организуют специальную зону, где самозанятые представят свою продукцию гостям праздника.

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