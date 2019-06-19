К Сабантую в Дербышках расширили парковку и отремонтировали дорогу

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В березовой роще поселка Дербышки накануне Сабантуя расширили парковку и отремонтировали дорогу. Об этом на конференции в ИА «Татар-информ» рассказала замглавы администрации Советского района Казани Айсылу Хамзина.

«Саму площадку проведения Сабантуя серьезно готовят к празднику. Впервые за 20 лет проводится не просто ремонт, а капительное строительство дороги и масштабное устройство территории», — подчеркнула спикер.

В березовой роще постелено около 11 тыс. кв. м нового дорожного полотна, расширена парковка, создается освещение пешеходных дорожек.

«Все это останется для жителей нашего района [после проведения Сабантуя]», — отметила Хамзина.

Сабантуй придет в поселок Дербышки после пятилетнего перерыва. Народные гуляния стартуют в 9.30 утра 23 июня и продлятся примерно до 16.00. Для гостей выступят народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов, дуэт Салавата Миннеханова и Гузэлем. Здесь же пройдет борьба корэш среди мужчин и заслуженных ветеранов. Лучшие батыры выиграют на Сабантуе по барану и автомобилю Lada Granta.

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