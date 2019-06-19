В МВД по РТ объяснили, как отличить фейковые новости из соцсетей о пропаже людей

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня на пресс-конференции в МВД по РТ на тему розыска без вести пропавших начальник отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по РТ Сергей Королев рассказал, как отличить фейковые новости о пропаже людей, которые часто появляются в соцсетях.

«Я прошу аккуратнее относиться к пересылаемым сообщениям в соцсетях. Если в сообщении не указана точная дата, время исчезновения, нет номера телефона родителей пропавшего ребенка или инициатора розыска, то такие сообщения я рекомендую не пересылать», – рассказал Сергей Королев.

Начальник отдела отметил, что иногда в сообщении указывается информация о человеке, которого давно нашли.

«Бывают случаи, когда пишут, что пропал ребенок, а оказывается, что он пропал не в нашем городе, а в Казахстане и был обнаружен через два часа после пропажи, а сообщение о нем гуляет несколько лет. У меня в практике был случай, когда мы нашли в течение двух дней девушку, а сообщение о том, что она пропала, мне пришло только через два года», – привел пример Королев.

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