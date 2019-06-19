(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Жительница Заинска лишилась 180 тысяч рублей, попытавшись оформить кредит, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«38-летняя женщина рассказала полицейским, что разослала заявки в несколько банков и вскоре с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками кредитных организаций. Злоумышленники убедили перечислить им на счет крупную сумму денег как плату за услуги оформления кредита, после чего исчезли», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что аферисты звонили из Московской области.

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