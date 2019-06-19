Татар-информ

19 июня 2019, 12:51

Происшествия

Жительница Заинска лишилась 180 тысяч рублей, попытавшись оформить кредит

Рекомендуем

Происшествия

Жительница Заинска лишилась 180 тысяч рублей, попытавшись оформить кредит

Аферисты убедили женщину перечислить им оплату за услуги, после чего перестали выходить на связь.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Жительница Заинска лишилась 180 тысяч рублей, попытавшись оформить кредит, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«38-летняя женщина рассказала полицейским, что разослала заявки в несколько банков и вскоре с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками кредитных организаций. Злоумышленники убедили перечислить им на счет крупную сумму денег как плату за услуги оформления кредита, после чего исчезли», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что аферисты звонили из Московской области.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани оштрафовали водителя, который по Кремлевской дамбе на крыше «Ауди» возил пассажира в трусах
Новости дня
13:28
Гостям Сабантуя на Лебяжьем озере представят эволюцию плуга и инсталляцию из казанских полотенец

На площадке организуют музей, посвященный национальному празднику.

13:21
Фирдус Тямаев прыгнул с поклонницами в озеро на концерте в Буинске

Сначала артист поинтересовался у публики, насколько глубокое озеро здесь, а затем призвал всех станцевать в воде.

13:12
Скачки татарских лошадей пройдут в День республики на Казанском ипподроме

Замглавы Минсельхоза РТ по животноводству лично курирует отбор лошадей для скачки, посвященной 100-летию ТАССР.

13:00
К Сабантую в Дербышках расширили парковку и отремонтировали дорогу

Впервые за 20 лет в березовой роще казанского поселка капитально отремонтировали дорогу и занялись благоустройством.

12:51
Жительница Заинска лишилась 180 тысяч рублей, попытавшись оформить кредит

Аферисты убедили женщину перечислить им оплату за услуги, после чего перестали выходить на связь.

12:40
На Казанском ипподроме в Сабантуй разыграют поездку в Турцию и ценные призы

В лотерее примут участие 2,5 тыс. человек.

12:32
В Автограде в ходе капремонта улицы Усманова обустроят 566 парковочных мест

На участке расположено немало административных зданий, в том числе прокуратура, полиция и другие службы.

12:25
В Казани оштрафовали водителя, который по Кремлевской дамбе на крыше «Ауди» возил пассажира в трусах

Полицейские организовали проверку после видео, опубликованного в соцсетях нарушителями.

12:20
Самозанятые казанцы будут продавать вязаные вещи и яблоки в карамели на Сабантуе возле озера Лебяжье

Среди самозанятых — мама пятерых детей и рукодельницы старшего возраста.

12:20
Кредитный портфель ВТБ в Татарстане по итогам первого квартала превысил 146 млрд рублей

Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 11% и превысил 143 млрд рублей.

12:12
Борис Титов: Татарстан может поспорить с Москвой за лидерство в Национальном рейтинге инвестклимата

По итогам 2018 года Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.

12:07
В этом году волонтеры Татарстана помогли МВД найти 14 детей

Волонтерские организации работают в тесном сотрудничестве с полицией и МЧС.

11:51
Президент Туркменистана станет гостем скачек на Казанском ипподроме в день Сабантуя

Гурбангулы Бердымухамедову покажут заезд лошадей ахалтекинской породы, выведенной на территории современного Туркменистана тысячи лет назад.

11:49
В Татарстане более 92% без вести пропавших находят в кратчайшие сроки

В 2018 году поступило 4248 сообщений о пропавших людях.

11:37
Олимпиада юных геологов собрала в Альметьевске ребят из Крыма, Казахстана и Узбекистана

Школьники, которые покажут наиболее высокие результаты, станут участниками ХII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов в Новосибирске.

11:23
В Татарстане 499 человек числятся без вести пропавшими

По мнению сотрудников правоохранительных органов, 20 процентов из всех пропавших могли стать жертвами преступлений.

11:15
Житель Казани сразу выплатил полтора миллиона рублей долга по алиментам, чтобы продать свой BMW

Данный факт признан самым крупным единовременным погашением задолженности по алиментам в Татарстане.

11:13
В 2022 году в России запустят пилотный проект по поступлению в вузы онлайн

Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, которые будет удобно искать и сравнивать.

10:50
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» запускает новую программу – «Страхование самозанятых»

Стоимость полиса составляет от 3 000 до 7 000 рублей в год, в зависимости от лимита покрытия.

10:46
В этом году в Татарстане по нацпроекту «Экология» закупят новую лесопожарную технику

На базе Нижнекамского и Нурлатского лесхозов будут созданы две пожарно-химические станции II типа.

10:28
Альбина Насырова: Психологическая служба в школе должна работать с учителями

Педагогам Зеленодольска предложили решать проблемы с родителями через школьных психологов.

10:15
В Дербышках на публичных слушаниях обсудили три варианта развития дорожной сети поселка

Проектировщики предложили жителям варианты дорог, которые смогут разгрузить главную улицу поселка — улицу Мира.

10:13
В Верхнеуслонском районе мужчина сгорел вместе с домом и гаражом

Пожар произошел в селе Старое Русское Маматкозино.

09:50
Портфель сделок Региональной лизинговой компании Татарстана достиг 1,9 млрд рублей

Компания добилась 100% возвратности.

09:36
Ливерная колбаса, духовой оркестр и гроб на сцене: в Казани показали «Самоубийцу» режиссера Женовача

Гастроли Студии театрального искусства в Казани продлятся до 19 июня.

События