(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Казани оштрафовали водителя, который по Кремлевской дамбе на крыше «Ауди» возил пассажира в трусах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Несколько дней назад в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина в нижнем белье катается на крыше иномарки в центре Казани. По данному факту провели расследование и вышли на водителя авто», – рассказали в полиции.

Водителя и пассажира задержали. Они объяснили, что снимали ролик для соцсетей, и полностью признали свою вину.

В итоге пассажира авто оштрафовали на 500 рублей за нарушение ПДД, а в отношении водителя составили административные протоколы о нарушении правил перевозки людей, за движение по полосе для маршрутного транспорта, за пользование телефоном на ходу, за управление авто без прав, а также за неидентифицируемые госзнаки.

Суммарно санкции статей предусматривают штраф в размере 9,5 тысяч рублей, а также лишение прав на несколько месяцев.

Кроме того, в отношении нарушителей собран материал для возбуждения дела по статье «Мелкое хулиганство», который грозит арестом до 15 суток.

Водителя «Киа», с которого вели сьемку, тоже оштрафовали за отсутствие полиса ОСАГО и остановку на полосе для маршрутного транспорта.

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