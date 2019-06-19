(Набережные Челны, 19 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Коррекционная школа Автограда получила на капремонт 40 млн рублей из республиканского бюджета, об этом стало известно в ходе объезда объектов капитального строительства.

Коррекционную школу № 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья посещают 210 детей с нарушениями в интеллектуальной сфере, еще 122 ребенка находятся на домашнем обучении. Их обучением занимаются 52 педагога. Школа начала свою работу в 1977 году. С тех пор ни разу капитально не ремонтировалась.

Как сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильмир Исхаков, капитальный ремонт в школе проводится за счет республиканских средств, выделенных в объеме 40 млн рублей. Сейчас здесь идет замена систем канализации, водоснабжения, входной группы, проводится внутренняя отделка помещений.

Работы, которые ведет челнинская компания «СтройТраст», практически завершены. Строители уже приступили к покраске фасада и благоустройству территории. Мэр Набережных Челнов подчеркнул важность деталей, на которые нужно обращать внимание в ходе капремонта.

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