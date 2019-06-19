На Казанском ипподроме в Сабантуй разыграют поездку в Турцию и ценные призы

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На ипподроме в Казани во время празднования Сабантуя проведут конкурс с ценными призами и выберут лучшего болельщика. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления культуры казанского исполкома Азат Абзалов.

«Мы проводим конкурс на лучшего болельщика. Это розыгрыш ценных призов, бытовой техники, суперприз будет — путевка в Турцию, которую получит самый яркий болельщик», — пояснил он.

Билеты для участия в конкурсе в день праздника, 23 июня, будут раздавать на входе в ипподром с 12.30 до 13.00, их количество ограничено — всего есть 2,5 тыс. билетов. Призы разыграют в течение дня на открытой трибуне.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Казанский ипподром в день Сабантуя посетит Президент Туркменистана.

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