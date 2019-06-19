Самозанятые казанцы будут продавать вязаные вещи и яблоки в карамели на Сабантуе возле озера Лебяжье

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Самозанятые казанцы будут продавать вязаные вещи и яблоки в карамели на Сабантуе 23 июня. Об этом сказала замглавы администрации Кировского и Московского районов Казани Алия Загидуллина на вопрос корреспондента «Татар-информ».

«Самозанятые заявились, и их немало. Какие товары они предлагают? Это ручная работа, хенд-мэйд. Есть аксессуары для волос. Есть дамы в возрасте, которые вяжут красивые кофточки и платьица. Они идут в ногу со временем, зарегистрировались как самозанятые и тоже будут представлять свои товары. Также есть мама пятерых детей, которая зарегистрирована как самозанятая. Она будет представлять свою продукцию — яблоки в карамели», — ответила Загидуллина.

Специальную зону для продукции самозанятых создадут в лесопарке озера Лебяжье, одной из четырех площадок Сабантуя в Казани. Заявки на участие в этой ярмарке можно подать по телефону: (843) 557-76-10, назвав ФИО, ИНН физического лица, направление деятельности и контактный номер телефона. Участие бесплатное.

Сабантуй в Казани станет финалом народных гуляний в честь татарского национального праздника, которые прошли по всей республике. Его отметят 23 июня в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, в лесопарке озера Лебяжье и на Казанском ипподроме. Начало празднований на майданах в 9.30, а на ипподроме — в 13.30.

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