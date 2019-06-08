Фирдус Тямаев прыгнул с поклонницами в озеро на концерте в Буинске

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Звезда татарской эстрады, исполнитель хита «Гомер утэ» («Проходит жизнь») Фирдус Тямаев искупался с буинцами в озере во время концерта. Видео со столь необычного выступления «татарский Григорий Лепс» выложил в своем Instagram`e.



Сначала артист поинтересовался у публики, насколько глубокое озеро здесь, а затем призвал всех станцевать в воде. «Вы меня поддержите? Кто со мной "Соловья" станцует вот там? (показывает на воду – прим. Т-и). Станцуете? Точно? Я ж станцую», – обещает Тямаев в начале видео.



«Я сейчас искупаюсь, вы искупаетесь? Искупаетесь или нет? Слабо? Давайте, станцуем в воде? Давайте, идемте. Кто со мной? Давайте, вставайте», – призывает певец своих поклонников окунуться в воду.



«Купались с буинцами, мне не поверили. Но Вы же меня знаете?!» – гласит комментарий под одним из видео, на котором Фирдус Тямаев снимает ботинки, заходит по пояс в воду с микрофоном, при этом не переставая петь, кричит: «Вот! Поддержка!».



Его примеру последовал мужчина, а затем в воду прыгнули и женщины. Переплыв озеро, поклонники стали обниматься с артистом. «Продолжение купания в Буинске», – написал исполнитель под вторым видео.



Мнения поклонников разделились на два лагеря. Кто-то похвалил певца за неуемную энергию и юмор, а кто-то не оценил данного поступка.



«Позор. Такие позорят татарскую нацию и культуру. Ведите себя подобным образом в узком кругу, прыгайте и купайтесь у себя дома», – пишут разгневанные поклонники. «Фирдус, разочаровываешь с каждой выходкой. Песни отличные, а как человек ты просто зазвездился. Спустись на землю, уважаемый», – пишут другие.

Были и те, кто признался певцу в любви: «Вот за это я тебя и люблю», «Фирдус, сез зажигалка от вашей энергии хочется Жить, Вы Супер. От всей души желаю Вам только побед», – высказались третьи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Т-и).



Фирдус Тямаев – один из самых кассовых артистов современной эстрады, его называют «татарским Григорием Лепсом». В прошлом году музыкант отметил 35-летие на сцене КРК «Пирамида» в окружении друзей, исполнителей и полного зрительного зала на 1200 человек.

В 2018 году Указом Президента РТ Фирдусу Тямаеву было присвоено звание «Заслуженный артист РТ». Также исполнитель является организатором фестиваля «Тямаев-фест».

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