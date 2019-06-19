Борис Титов: Татарстан может поспорить с Москвой за лидерство в Национальном рейтинге инвестклимата

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Татарстан становится одним из центров нового креативного бизнес-сообщества России и по качеству инвестиционного климата вполне может соперничать с Москвой. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

«Татарстан сегодня находится на очень высоких позициях, на мой взгляд, это обоснованно. Я думаю, что Татарстан может поспорить с Москвой. Столица — огромный город, в котором собирается очень много налогов. Москва правильно выстраивает свои отношения с бизнесом, здесь есть современное, постоянно обучающееся бизнес-сообщество. Но другим центром такого креативного бизнес-сообщества, я считаю, является даже не Санкт-Петербург, а именно Казань», — сказал Титов.

«Когда общаешься с молодыми предпринимателями из Татарстана, то видишь, что они по духу, по стилю, по отношению к бизнесу поднялись очень высоко. Они создали ряд федеральных компаний, причем не в сфере сырьевого сектора, а в сфере услуг», — добавил он.

По словам Бориса Титова, предпринимателями из Татарстана реализован целый ряд удачных бизнес-проектов, в том числе запущена федеральная сеть автомоек, киосков и кафе быстрого питания с национальными блюдами.

Как отметил бизнес-омбудсмен, в Татарстане создана вся необходимая инфраструктура для развития предпринимательства: промышленные парки, инжиниринг-центры, инструменты для поддержки малых и средних компаний. Налажен диалог с предпринимательским сообществом на разных уровнях, включая муниципальный.

«Представители муниципалитетов проводят встречи с предпринимателями и постоянно выявляют проблематику. Работа налажена системно, а не от случая к случаю. Мониторинг проблем предпринимательства идет с самого низа и в постоянном режиме. Работа региональных властей с контрольными надзорами тоже ведется непрерывно», — пояснил собеседник ИА «Татар-информ».

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